Basket Osasco vence Santos e conquista 1ª vitória no Brasileirão CBB

O Basket Osasco superou o Santos nesta terça-feira (1) no Ginásio Geodésico por 72 a 68, conquistando sua primeira vitória no Brasileirão CBB, competição organizada pela Confederação Brasileira de Basketball.

Após uma estreia com derrota na prorrogação para o Basquete Tatuí (88 a 86), a equipe comandada pelo técnico Enio Vecchi mostrou poder de reação. Contra o time santista, Osasco cresceu nos momentos finais e contou com atuações decisivas para selar o triunfo suado.

O ala Elvis Viana foi o principal pontuador da Coruja, com 15 pontos, desempenho que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da partida (MVP) pela CBB. O armador Jeanzinho também teve papel importante, contribuindo com 13 pontos, enquanto o ala Manaus registrou 10 pontos e 6 rebotes.

No entanto, os momentos mais tensos da partida tiveram Tarek como protagonista. Com 6 pontos e expressivos 11 rebotes, foi dele um toco crucial na defesa e a cesta que sacramentou a vitória osasquense nos instantes finais.

“Independentemente de começar jogando ou vir do banco, o importante é contribuir da melhor forma com o coletivo”, afirmou Elvis Viana, ecoando declarações anteriores e ressaltando a importância do resultado. “Foi um resultado fundamental, porque a gente vinha de uma derrota nesta competição e precisávamos vencer. Jogos desse jeito nos definem e farão o nosso elenco ganhar casca para as finais”, analisou o MVP.

Tarek também celebrou a performance e a evolução do time. “Feliz demais em poder contribuir com a equipe, ajudar tanto no ataque como na defesa. Nosso time está evoluindo a cada partida e lutaremos muito até o fim da temporada pelos nossos objetivos”, destacou o jogador decisivo.

Com a primeira vitória garantida no Brasileirão CBB, o Basket Osasco agora foca em uma difícil sequência de jogos fora de casa, todos em Santa Catarina: enfrenta Blumenau no dia 11/4 (19h30), Joaçaba no dia 13/4 (11h) e Brusque no dia 15/4 (19h30).

Desafio pela liderança na Liga Ouro já na quinta-feira

Antes da viagem para o Sul, porém, a Coruja tem um compromisso importante em casa por outra competição. A equipe segue firme na disputa da Liga Ouro, divisão de acesso ao NBB CAIXA, e joga já nesta quinta-feira (3), às 19h30, contra a Liga Sorocabana.

A partida, com entrada gratuita no Ginásio Geodésico (Av. Eucalipto, nº 281, Cidade das Flores), vale a liderança do campeonato. Atualmente, Liga Sorocabana, Cruzeiro Basquete e Basket Osasco dividem a ponta, todos com três vitórias e uma derrota, tornando o confronto direto um jogo chave para as ambições do time osasquense na temporada.