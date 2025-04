Osasco busca recursos do Novo PAC para obras de urbanização e outras melhorias

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Habitação, apresentou três projetos ao Ministério das Cidades com o objetivo de garantir recursos federais na segunda etapa do programa Novo PAC Seleções 2025. As propostas focam em melhorias habitacionais e prevenção de desastres naturais no município.

O Novo PAC Seleções 2025 representa um esforço do Governo Federal para impulsionar o desenvolvimento urbano e social, com um investimento previsto de R$ 49 bilhões destinado a mais de 133 mil obras e equipamentos em cidades de todo o Brasil.

Segundo a Casa Civil da Presidência da República, a alocação dos recursos priorizará regiões com carência de serviços essenciais em áreas como saúde, educação e infraestrutura urbana.

Os três projetos de Osasco concorrem em duas modalidades específicas do programa:

Periferia Viva – Urbanização de Favelas: Esta modalidade conta com R$ 800 milhões para financiar obras de urbanização em assentamentos precários. Os projetos devem contemplar ações integradas de infraestrutura, prevenção de riscos de desastres, habitação, meio ambiente, regularização fundiária, desenvolvimento socioeconômico e acesso a serviços públicos. É voltada para municípios com mais de 300 mil habitantes.

Prevenção a Desastres Naturais – Contenção de Encostas: Com um orçamento total de R$ 6,8 bilhões, esta linha de investimento visa garantir a segurança de famílias residentes em áreas de risco. Os recursos serão aplicados em obras de macrodrenagem urbana sustentável para o manejo de águas pluviais e em projetos de contenção de encostas, buscando reduzir o risco de desastres como inundações, enxurradas e alagamentos em municípios considerados críticos.

O secretário de Habitação de Osasco, Gelso Lima, ressaltou o empenho da pasta na elaboração das propostas e a importância estratégica de buscar esses recursos. “Trabalhamos incansavelmente em cima desses projetos porque temos plena clareza da importância de captarmos os recursos disponíveis para as cidades por meio do PAC”, afirmou.

Lima relembrou um caso de sucesso anterior no município financiado pelo programa: “Temos um exemplo de uma obra muito importante realizada em Osasco com recursos do PAC, que é a urbanização do Rochdale. Esse projeto mudou a realidade do bairro, que antes vivia nos noticiários por causa de suas enchentes e agora é um lugar muito mais seguro pra se viver”.