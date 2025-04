Basket Osasco vence Sorocaba com autoridade e reassume a liderança da Liga Ouro

O Basket Osasco deu mais um passo importante na busca pelo acesso ao NBB CAIXA ao conquistar uma vitória consistente na Liga Ouro. Jogando em casa, no ginásio Geodésico, na noite de quinta-feira (3), a Coruja superou a Liga Sorocabana pelo placar de 68 a 61. O resultado positivo foi o quarto do time em cinco partidas disputadas, o que o levou a retomar a liderança temporária da competição.

Com nove pontos conquistados e um aproveitamento de 80%, o Basket Osasco só não terminará o primeiro turno na primeira colocação caso o Cruzeiro Basquete vença o Vitória-BA nesta sexta-feira (4). Se isso ocorrer, as equipes empatarão em campanha, mas o time mineiro levará vantagem no confronto direto, critério de desempate.

O técnico Enio Vecchi, que chegou à marca de 98 jogos oficiais no comando da equipe adulta de Osasco, analisou o desempenho e a importância do resultado. “O time vai adquirindo uma maturidade, uma consistência com essas vitórias, e isso é muito importante. A gente não pode relaxar neste campeonato, pois todos os jogos exigem muito […], então, o resultado positivo nos dá essa segurança de que estamos no caminho certo e de que o time pode evoluir ainda mais. Estamos sabendo fechar os jogos e hoje o time teve todo o mérito da vitória”, avaliou.

Agora, o Basket Osasco se prepara para dois desafios importantes fora de casa. No domingo (6), às 11h, enfrenta o rival direto pela liderança, o Cruzeiro Basquete, em Itatiaiuçu-MG, na partida que abre o segundo turno da Liga Ouro. O jogo terá transmissão ao vivo pelo YouTube do NBB, Disney+ e Basquet Pass Brasil. Na sequência, na terça-feira (8), às 15h, o adversário será o Minas Tênis Clube B, em Belo Horizonte.