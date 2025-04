PM Rodoviária ganha sede em Barueri conectada ao Muralha Paulista

A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo (PMRv) inaugurou nesta quinta-feira (3) sua nova sede própria do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) em Barueri, na Grande São Paulo. Localizada estrategicamente às margens da Rodovia Castello Branco, a nova estrutura contará com um moderno sistema de monitoramento integrado ao programa Muralha Paulista, visando reforçar o combate ao crime e a fiscalização nas rodovias estaduais.

O local foi escolhido estrategicamente para facilitar o acesso rápido às principais rodovias estaduais, aos batalhões da PM e ao Comando Geral da Polícia Militar. Até então, o CPRv operava em um espaço compartilhado com o Departamento de Estradas de Rodagens (DER), na Avenida do Estado, na capital paulista.

Para o comandante do CPRv, coronel Hugo Araújo Santos, a mudança simboliza um marco importante. “A malha rodoviária cresceu muito e precisávamos de um quartel proporcional ao que entregamos para os cidadãos. Com essa sede vamos conseguir coordenar, comandar e controlar todas as rodovias estaduais do estado de São Paulo”, afirmou o coronel durante a cerimônia.

Presente na inauguração, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, elogiou o trabalho da corporação. “Homens e mulheres do CPRv, vocês estão cumprindo com excelência o trabalho de combater o crime organizado e inviabilizar a cadeia logística do crime em São Paulo. A população paulista tem muito orgulho de vocês”, declarou.

A importância da PM Rodoviária no combate à criminalidade é refletida nos números de 2024. A corporação foi responsável por mais da metade (50,7%) das apreensões de drogas no estado, recolhendo 105,7 toneladas de um total de 208,7 toneladas. Além disso, os policiais rodoviários prenderam 2,5 mil pessoas em flagrante, capturaram 890 foragidos, retiraram 163 armas ilegais de circulação, recuperaram mais de mil veículos e apreenderam mais de 7,6 milhões de maços de cigarros contrabandeados.

Tecnologia e capacitação

A nova sede em Barueri abrigará uma central de monitoramento única de comando e controle rodoviário. Essa central terá acesso direto às câmeras do programa Muralha Paulista, da Secretaria da Segurança Pública, cujo sistema de integração já está em fase de implantação.

Além do avanço tecnológico, a capacitação dos policiais também receberá atenção especial. Um convênio com a Universidade de São Paulo (USP) permitirá a criação de um curso de pós-graduação em engenharia de tráfego rodoviário, que será ministrado no gabinete de treinamento do próprio CPRv.

Os cerca de 3,2 mil homens e mulheres que compõem o efetivo da PM Rodoviária também receberão novos uniformes, descritos pelo coronel Hugo como “mais modernos e operacionais”, adequando-se às demandas diárias de garantia da segurança nas estradas paulistas.