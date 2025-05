Bazar do Fundo Social de Barueri funciona em novo horário

O Bazar Permanente do Fundo Social de Solidariedade – Estrela Guia – de Barueri ampliou seu horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, oferecendo mais tempo para que os munícipes possam adquirir produtos de qualidade a preços populares e contribuir com as causas sociais da cidade.

O bazar fica no prédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), na Avenida 26 de Março, 1125, no Jardim São Pedro, e toda a arrecadação obtida com a venda dos itens é revertida para financiar projetos e programas sociais administrados pelo Fundo Social de Barueri.

No local, é possível encontrar uma grande variedade de produtos em bom estado, doados pela comunidade, incluindo roupas, calçados, brinquedos, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, bijuterias e itens de decoração.

As doações podem ser entregues diretamente no bazar. Para quem deseja doar volumes maiores, o Fundo Social oferece a comodidade da retirada agendada, que pode ser solicitada pelos telefones (11) 4199-2801 ou 4199-2800.

Espaço Colaborativo: beleza, costura e geração de renda em Barueri

Além da venda de produtos, o prédio da Sads também abriga o Espaço Colaborativo, uma iniciativa que expande os serviços oferecidos à comunidade. Neste local, funciona uma oficina de costura para pequenos consertos e também são oferecidos serviços de manicure, pedicure e cabeleireiro.

Os atendimentos no Espaço Colaborativo ocorrem às quartas, quintas e sextas-feiras, das 8h30 às 14h30, e devem ser agendados previamente pelos mesmos telefones do bazar: (11) 4199-2801 ou 4199-2800.