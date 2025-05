Um passageiro morreu de forma trágica na manhã desta terça-feira (6) na Estação Campo Limpo, da Linha 5-Lilás do metrô, localizada na zona sul de São Paulo. Relatos de outros passageiros nas redes sociais indicam que o homem teria sido prensado no vão entre a composição e a plataforma da estação.

No X, antigo Twitter, usuários comentaram a fatalidade: “Só ouvi os gritos”, disse um. “A gritaria foi muita. Vi duas mulheres em choque na porta da estação. Péssima forma de começar a terça-feira”, lamentou outro. “Provavelmente o moço só não queria chegar atrasado no trabalho. Triste demais”, lamentou um internauta.

A morte foi confirmada pela ViaMobilidade, responsável pela operação da Linha 5-Lilás. “Neste momento, todos os esforços da concessionária estão concentrados na identificação da vítima, que não portava documentos, e de seus familiares para prestar o suporte necessário”, afirmou a concessionária.

A operação ficou com velocidade reduzida e maior tempo de parada, gerando lentidão e transtornos para os usuários durante a manhã. Segundo a concessionária, a situação já foi normalizada.

A ViaMobilidade informou ainda que “está colaborando com as autoridades e apurando as circunstâncias do ocorrido”.

quem diria que alguém morreria na linha lilas em horário de pico na insalubridade que é a estação Campo Limpo né — bia pinky (@b_eartz) May 6, 2025

A gente sempre reclama sobre o caos do metrô, mas o que aconteceu na linha lilás hoje acabou com o meu dia. Provavelmente o moço só não queria chegar atrasado no serviço, triste demais. — Nodoka (@eunodoka) May 6, 2025