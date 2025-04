Bruna Louise apresenta novo stand-up “O Que Passa na Cabeça Dela” em Osasco

A comediante Bruna Louise desembarca em Osasco no próximo dia 2 de maio, sexta-feira, com seu mais novo espetáculo de stand-up, “O Que Passa na Cabeça Dela”, prometendo uma noite recheada de risadas, reflexões e piadas afiadas sobre os dilemas do cotidiano. A apresentação acontece às 21h, no Teatro Aspro, localizado na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – bairro Remédios.

Conhecida pelo humor ácido e sem filtros, Bruna traz um show inédito, que mistura empoderamento feminino, relacionamentos, perrengues diários e muita interação com a plateia. Com sua marca registrada de improviso e franqueza, ela transforma situações aparentemente banais em grandes momentos de comédia.

O espetáculo tem classificação indicativa de 16 anos e duração de 70 minutos. O teatro conta com acesso para pessoas com deficiência (PCD).

Os ingressos variam de R$ 90,00 (inteira) a R$ 54,00 (promocional), com 40% de desconto disponível até o dia 13 de abril, válido para qualquer pessoa. Além disso, estão disponíveis as modalidades de meia-entrada, garantidas por lei para estudantes, professores da rede pública, idosos, pessoas com deficiência e aposentados — mediante apresentação de documentação comprobatória no acesso ao evento.

Os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio, por isso, é recomendável a compra antecipada. As informações detalhadas sobre os tipos de ingressos e regras para meia-entrada estão disponíveis no site oficial de vendas.

