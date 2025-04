Adeus, Joe: 5ª e última temporada de “Você” estreia na Netflix nesta semana

A espera está chegando ao fim para os fãs do thriller psicológico “Você” (You). A quinta e última temporada da série estreia nesta quinta-feira, 24 de abril, na Netflix, prometendo encerrar a complexa e sombria jornada do protagonista Joe Goldberg (Penn Badgley).

Após uma quarta temporada ambientada em Londres, onde Joe se viu caçando um serial killer conhecido como “Matador de Ricos” apenas para descobrir no final que o assassino era ele mesmo, a trama retorna às suas raízes. O cenário para o desfecho será Nova York, a cidade onde a obsessão de Joe começou na primeira temporada.

Confirmada pela Netflix como a conclusão definitiva da série, a quinta temporada de “Você” promete amarrar as pontas soltas e dar um desfecho à história do stalker e assassino que conquistou e, ao mesmo tempo, intrigou o público.

Assista ao trailer da 5ª temporada de “Você”: