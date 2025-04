Cacau Show compra terreno de 550 mil m² em Itapevi por R$ 138 milhões

A Cacau Show, liderada por seu fundador Alê Costa, continua sua expansão imobiliária em Itapevi com a aquisição de mais um grande terreno. A empresa desembolsou R$ 138 milhões por uma área de 550 mil metros quadrados, o equivalente a R$ 250por m²), localizada às margens da Rodovia Castelo Branco, em Itapevi, ao lado da mega loja da franquia.

A compra ocorre pouco tempo após a empresa adquirir outra área no município para ampliar seu centro de distribuição (CD). O novo terreno fica próximo à Mega Loja da Cacau Show e às obras do novo e maior CD da companhia, um investimento de R$ 320 milhões no km 36 da SP-280.

A propriedade pertencia ao empresário Gilson Leite de Araújo, que a herdou e a colocou à venda para quitar dívidas antigas. Segundo uma fonte da Isto É Dinheiro, o terreno já havia sido anunciado em diversas plataformas sem sucesso antes de ser oferecido a empresários da região, despertando o interesse de Alê Costa.

O acordo de compra prevê um pagamento inicial de R$ 70 milhões pela Cacau Show, com o restante sendo pago em parcelas.