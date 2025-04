Viih Tube presenteia o pai com Porsche

A influenciadora digital Viih Tube, de 24 anos, surpreendeu seu pai, o empresário Fabiano Moraes, com um presente de luxo durante o almoço de Páscoa no domingo (20): um Porsche Cayenne Turbo S 2019.

A informação foi divulgada pela revista “Quem”. Segundo uma fonte próxima à família ouvida pela revista, a moradora da Granja Viana, bairro nobre de Cotia, soube que o pai estava com a intenção de vender seu próprio carro e decidiu presenteá-lo com um dos quatro veículos que possui.

Além de entregar o automóvel, Viih Tube, que é casada com o também ex-BBB Eliezer, teria se comprometido a arcar com todas as despesas futuras do carro, como IPVA, eventuais multas e custos de manutenção.

O gesto generoso marca um momento de reaproximação entre pai e filha, que passaram por um período afastados mas retomaram o contato em 2024. Recentemente, Viih Tube tem compartilhado registros de momentos em família com o pai, como na festa de aniversário de sua filha, Lua, e no próprio almoço de Páscoa.

Fabiano Moraes também tem sido mencionado na mídia como um possível participante da próxima edição do reality show “A Fazenda”, da Record TV.

Com informações da revista “Quem”