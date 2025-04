“Café com Libras” promove inclusão em Barueri dia 25 de abril

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) de Barueri promoverá mais uma edição do “Café com Libras” na próxima sexta-feira, dia 25 de abril, às 19h. O evento, que visa fomentar a inclusão e o diálogo entre ouvintes e pessoas com deficiência auditiva, será realizado na sede da secretaria, localizada na rua Vereador Isaías Pereira Souto, 175, no Jardim Belval.

Aberta a todos os públicos interessados, a iniciativa tem como objetivo principal valorizar a cultura surda e incentivar o uso e a difusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Nesta edição, o evento contará com a participação de Fábio de Sá, especialista em Comunicação em Libras, poeta e professor. Ele compartilhará suas vivências pessoais e profissionais, abordando os desafios enfrentados pela comunidade surda e a relevância do reconhecimento de sua identidade cultural e linguística.

As palestras serão ministradas em Libras e contarão com tradução simultânea realizada por intérpretes.