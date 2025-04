Osasco: suspeito pula de moto em movimento durante perseguição no Conceição

Uma perseguição policial terminou com a recuperação de uma motocicleta roubada no Jardim Conceição, em Osasco, na última terça-feira (15). Um dos suspeitos, que estava na garupa, pulou com a moto em movimento.

A ação teve início quando uma equipe de Ronda com Motocicletas (ROMO) da GCM, em patrulhamento pela região, avistou dois indivíduos trafegando em uma motocicleta sem o uso de capacetes, uma infração de trânsito.

Os guardas deram ordem de parada, mas a dupla desobedeceu e acelerou, tentando escapar. A equipe da ROMO iniciou um breve acompanhamento tático. Em determinado momento da fuga, um dos suspeitos “voa” da garupa e cai no chão. Segundo a GCM, ambos conseguiram fugir a pé. A ocorrência foi gravada pela corporação.

A motocicleta, roubada três dias antes, foi recuperada e devolvida ao proprietário.