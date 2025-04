Câmara de Cotia aprova por unanimidade novo Plano de Carreira da GCM

A Câmara Municipal de Cotia aprovou por unanimidade, na última terça-feira (1º), o Projeto de Lei Complementar nº 7/2025, que institui o novo Plano de Carreira da Guarda Civil Municipal (GCM). A votação ocorreu durante a 9ª Sessão Ordinária.

A proposta, de autoria do Poder Executivo, recebeu 17 votos favoráveis e representa uma significativa atualização para a corporação. Presente na Tribuna, o prefeito Wellington Formiga destacou a importância da medida, lembrando que o plano de carreira anterior estava defasado, sem alterações substanciais há mais de duas décadas.

“Este é um momento histórico para a nossa GCM. Reconhecemos o valoroso trabalho dos nossos guardas e, com este novo plano, buscamos não apenas corrigir uma defasagem de mais de 20 anos, mas também modernizar e fortalecer a instituição para servir ainda melhor à população cotiana”, afirmou o prefeito Formiga.

As principais mudanças incluem a criação e extinção de cargos dentro da estrutura da GCM, visando a progressão na carreira e a valorização profissional. Além disso, o projeto prevê um aumento no efetivo total da corporação, que passará a contar com 700 integrantes, alinhando-se às diretrizes da Lei Federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais).

Outro ponto relevante da nova lei é a reorganização e o aprimoramento dos serviços da Corregedoria e da Ouvidoria da Guarda Civil Municipal, órgãos essenciais para o controle interno e a transparência das ações da corporação.