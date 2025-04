Inscrições abertas para o Microsoft AI Skills Fest com 50 dias de capacitação gratuita em Inteligência Artificial

Em celebração ao seu 50º aniversário, a Microsoft anunciou o lançamento do AI Skills Fest, uma ambiciosa iniciativa global de capacitação em inteligência artificial (IA). O evento, totalmente gratuito e online, oferecerá 50 dias de aprendizado intensivo a partir de 8 de abril. As inscrições já estão abertas para todos os interessados.

O AI Skills Fest foi desenhado para atender a diversos perfis e níveis de conhecimento, desde iniciantes curiosos sobre IA até profissionais experientes buscando aprofundamento. Ao se inscrever, o participante deve escolher a categoria que melhor se encaixa em seu perfil – profissional de tecnologia, negócios, liderança ou estudante – e pode filtrar os cursos pelo idioma desejado, incluindo o português.

Um dos destaques do evento é a tentativa de quebrar o recorde mundial do GUINNESS™ de maior número de participantes em uma aula online de IA, no dia 8 de abril. O marco atual é de 46.405 participantes. Para contribuir com a quebra do recorde, os inscritos podem participar de uma das 16 sessões de uma hora disponíveis em português. A participação nesta aula específica, no entanto, não é obrigatória para acessar os demais conteúdos do festival.

Durante os 50 dias de evento, a plataforma Microsoft Learn será o centro das atividades, oferecendo treinamentos aprofundados, sessões práticas e desafios. Profissionais de tecnologia poderão explorar soluções inovadoras com ferramentas de IA da Microsoft; profissionais de negócios aprenderão como a IA pode otimizar a produtividade e gerar insights; estudantes poderão treinar e aplicar habilidades técnicas; e líderes empresariais terão acesso a conteúdos sobre como fomentar o desenvolvimento de competências em IA em suas equipes.

Para se inscrever e participar (inclusive da tentativa de recorde), os interessados devem acessar o link aka. ms/aiskillsfest, registrar-se, escolher e participar de uma das sessões de aprendizado no dia 8 de abril, e confirmar sua participação até as 20h (horário de Brasília) do mesmo dia para contar para o recorde. Instruções detalhadas estão disponíveis na página do evento. Quem não puder participar no dia 8 ainda poderá se inscrever e aproveitar os 50 dias de conteúdo.

Serviço: