Câmara de Itapevi aprova LDO com orçamento superior a R$ 1,3 bi

A Câmara Municipal de Itapevi aprovou, na sessão de terça-feira, 27 de maio, o Projeto de Lei nº 241/2025, que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração e Execução da Lei Orçamentária (LDO) de 2026. A proposta, de autoria do Poder Executivo, estima uma receita total para o município de R$ 1.375.841.000,00.

Encaminhado pelo prefeito Marcos Ferreira Godoy, o Teco, o projeto estabelece metas fiscais, prioridades e regras para o orçamento municipal. Segundo o chefe do Executivo, as metas prioritárias da administração para 2026 serão definidas na Lei do Plano Plurianual 2026/2029. A LDO atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O presidente da Câmara, vereador Professor Rafael Alan, destacou o compromisso com o planejamento responsável e a parceria com a Prefeitura. “A aprovação da LDO reforça o compromisso da Câmara com o planejamento responsável e com as transformações que a cidade precisa”, afirmou.