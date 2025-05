PAT Carapicuíba oferece mais de 100 vagas para auxiliar de logística em Itapevi

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba está com um processo seletivo para o preenchimento de mais de 100 vagas para a função de auxiliar de logística, com atuação em Itapevi. A seleção ocorrerá nesta sexta-feira, 30 de maio, às 9 horas, no PAT Carapicuíba, localizado no Ganha Tempo (Subsolo Plaza Shopping, Estr. Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce).

Para se candidatar, é necessário ter Ensino Médio completo, não sendo exigida experiência prévia na função. O salário oferecido é de R$ 2.063,00, acrescido de benefícios como vale-transporte ou fretado, vale-alimentação e seguro de vida. Os interessados devem comparecer ao local da seleção munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.