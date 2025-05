Campanha do agasalho: SuperShopping Osasco recebe doações até 30 de maio

Com a temporada das baixas temperaturas se aproximando, o SuperShopping Osasco acaba de lançar sua Campanha do Agasalho 2025. As doações podem ser feitas até o dia 30 de maio.

A ação solidária, realizada em parceria com o Fundo Social de Osasco e a Prefeitura Municipal, visa arrecadar roupas, cobertores e acessórios de inverno para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade.

A proposta é engajar os frequentadores do empreendimento em uma corrente de solidariedade. Podem ser doados itens como casacos, meias, calças, mantas e outros agasalhos, desde que estejam em bom estado de conservação.

As doações podem ser entregues até o dia 30 de maio no lounge localizado no 2° Piso do SuperShopping Osasco, ao lado da loja Centauro.