Saúde de Osasco apresenta prestação de contas do 1º trimestre em audiência pública na Câmara

A Câmara Municipal de Osasco sediará, no próximo dia 22 de maio, às 18 horas, no Plenário Tiradentes, uma audiência pública para a apresentação da prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao primeiro trimestre de 2025. A iniciativa visa garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos e detalhar as ações desenvolvidas no período.

Promovida pela Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara de Osasco, a audiência atende a uma determinação da Lei Federal nº 8.689/93 e do Decreto nº 1.651/95, que estabelecem a obrigatoriedade da prestação de contas quadrimestral do Sistema Único de Saúde (SUS) aos legislativos municipais e à sociedade.

O evento contará com a presença de vereadores e será aberto à participação do público. Os cidadãos poderão enviar sugestões e questionamentos sobre a gestão da saúde no município de forma antecipada pela internet, através do site oficial da Câmara, ou apresentar suas perguntas presencialmente durante a sessão.

Para aqueles que não puderem comparecer, a TV Câmara Osasco fará a transmissão ao vivo da audiência. A cobertura estará disponível no site oficial do Legislativo (www.osasco.sp.leg.br), bem como em suas páginas no Facebook (facebook.com/tvcamaraosascosp) e no canal do Youtube (youtube.com/tvcamaraosasco).

Os interessados em enviar dúvidas e sugestões sobre a prestação de contas podem acessar o banner específico da audiência, localizado no topo da página do site oficial da Câmara Municipal de Osasco (www.osasco.sp.leg.br).