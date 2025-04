Campo das Pedras será inaugurado com festa e show de samba em Carapicuíba neste domingo (13)

Campo das Pedras será inaugurado com festa e show de samba em...

A comunidade da Vila Lourdes, Ariston e região tem um encontro marcado neste domingo, 13 de abril, na inauguração oficial do Campo das Pedras, um novo espaço de lazer e esporte no bairro, com uma grande festa para celebrar a entrega. O evento será realizado das 10h às 14h, na Praça das Pedras, localizada na Rua dos Patriotas.

A programação foi pensada para toda a família. A partir das 10h, a diversão da criançada estará garantida com brinquedos infláveis gratuitos montados no local. Ao meio-dia (12h), o clima esquenta com uma animada roda de samba comandada pelo Grupo Introdução, que promete colocar todo mundo para dançar.

O campo conta com gramado novo, alambrado, banheiros/vestiários, playground e paisagismo.

Serviço: