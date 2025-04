Carapicuíba lidera recebimento de emendas Pix da bancada evangélica e gera dúvidas sobre transparência na destinação dos recursos

Uma reportagem publicada pelo portal “Metrópoles” nesta segunda-feira (7) lançou luz sobre um “fenômeno” financeiro e político em Carapicuíba (SP). A cidade emergiu como um notável polo de atração para as chamadas “emendas Pix”, recebendo montantes milionários direcionados por deputados federais, com destaque para membros da bancada evangélica. Contudo, esse fluxo expressivo de recursos ocorre em um cenário marcado por questionamentos sobre a transparência na aplicação do dinheiro público e críticas de órgãos de controle.

Desde 2020, Carapicuíba acumulou R$ 157 milhões por meio dessa modalidade de emenda, que permite transferências diretas da União para as contas municipais. Embora agilizem o repasse, as emendas Pix dificultam o rastreamento detalhado dos gastos, tornando Carapicuíba – líder nacional nesse tipo de recebimento – um caso emblemático dessa complexidade.

A falta de clareza na prestação de contas é tamanha que, segundo a reportagem, nem mesmo alguns dos parlamentares que enviaram os recursos conseguem precisar onde o dinheiro foi efetivamente aplicado, uma situação já apontada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

O volume direcionado a Carapicuíba chama atenção: a cidade, 17ª mais populosa de São Paulo, concentrou 8,6% de todas as emendas Pix enviadas a municípios paulistas, quase o triplo do valor recebido pela capital, que, diferentemente de Carapicuíba, mantém informações acessíveis sobre o destino desses recursos.

A conexão evangélica

Um aspecto peculiar destacado pelo “Metrópoles” é a forte presença da bancada evangélica nesse cenário. Cerca de 58% (R$ 92 milhões) dos R$ 157 milhões recebidos por carapicuíba via emenda Pix vieram de parlamentares ligados a esse grupo. Curiosamente, a expressividade dos repasses não corresponde, em muitos casos, ao retorno eleitoral desses deputados na cidade. Sete parlamentares evangélicos responsáveis por esses R$ 92 milhões somaram apenas 9 mil votos em Carapicuíba nas eleições de 2022, um número insuficiente para elegê-los sequer como vereadores locais.

O caso do deputado Pastor Marco Feliciano (PL) é ilustrativo: ele destinou R$ 33,9 milhões para Carapicuíba, onde obteve pouco menos de 2.200 votos. Questionado pelo Metrópoles, Feliciano negou direcionamento específico da bancada, justificando a escolha pela densidade populacional de Carapicuíba.

Outros nomes de peso na lista dos que mais enviaram recursos via Pix para a cidade incluem o ex-deputado Alexandre Frota (PSDB), com R$ 27 milhões, e Vinicius Carvalho (Republicanos), com R$ 17,9 milhões. A gestão sob a qual ocorreu a maior parte desses repasses foi a do ex-prefeito Marcos Neves (PSDB), sucedido por seu apoiado, José Roberto (PSD).

Transparência em xeque

A falta de clareza nos gastos de Carapicuíba já foi alvo de recomendações do TCE-SP em 2022 e de apurações posteriores. O Supremo Tribunal Federal (STF) também tem pressionado por maior transparência nesse tipo de emenda. A reportagem do “Metrópoles” apontou ainda exemplos concretos de falhas: emendas de Jefferson Campos (PL) e do próprio Marco Feliciano para infraestrutura, cestas básicas e acolhimento infantil continham informações consideradas incompletas por ministérios federais.

A situação gerou insatisfação até entre parlamentares. A deputada Ely Santos (Republicanos) relatou ao portal a dificuldade em confirmar se R$ 200 mil enviados para a compra de um castramóvel foram de fato utilizados para esse fim, com informações conflitantes nos sistema federal e falta de resposta direta da Prefeitura inicialmente.

Roberto Lucena (Republicanos), hoje secretário estadual, também indicou que R$ 4,8 milhões destinados por ele à Saúde teriam sido parcialmente usados em recapeamento e outras obras, segundo o sistema federal.

Posicionamento da Prefeitura de Carapicuíba

Procurada pelo Metrópoles, a Prefeitura de Carapicuíba defendeu sua gestão, afirmando atuar com transparência e publicar as informações no Diário Oficial, em seu site e no sistema Transferegov, além de notificar órgãos de controle.

A administração atribuiu o sucesso na captação das emendas ao “bom relacionamento do município com os gestores e parlamentares” e listou diversas obras e serviços que teriam sido viabilizados com esses recursos, como o Pronto Atendimento Bruno Covas, entregue recentemente, centros educacionais e culturais, novas UBSs, modernização da iluminação e recapeamento.