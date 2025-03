Carapicuíba celebra 60 anos com evento “Minha Cidade, Nossa História” na Praça da Aldeia

Carapicuíba celebra seus 60 anos com o evento “Minha Cidade, Nossa História” neste sábado (29), na Praça da Aldeia. A programação, que se estenderá das 10h às 14h, é uma iniciativa da Prefeitura, em colaboração entre as secretarias de Cultura e Turismo e da Educação.

O evento tem como objetivo celebrar a história da cidade e convidar a população a deixar sua marca para as futuras gerações. A programação é diversificada e inclui apresentações musicais, artísticas e culturais, além da emocionante cerimônia do Baú do Tempo.

Confira a programação completa:

10h – Abertura (Participação da Guarda Mirim)

10h10 – Cantora Anna Clara

10h20 – Dança Urbana

11h00 – Mandacaru da Aldeia (Crianças da Oca)

11h30 – Cross Move Academia

11h50 – Ballet Infantil / DJ Sardinha

12h – Cerimônia Baú do Tempo

14h – Encerramento

Ao longo do evento, o público também poderá apreciar:

Exposição de carros antigos

Pirogravura (escrita com fogo)

Oficina de tingimento de roupas

Apresentações do projeto “Cores e Contos”

O Baú do Tempo será um dos pontos altos do evento. Crianças e adultos poderão escrever cartas ou fazer desenhos com suas reflexões e perspectivas futuras para a cidade. Esse registro histórico será enterrado e resgatado daqui a 20 anos, permitindo que as próximas gerações revivam as memórias e mudanças ao longo dos anos.