Mnistério Público denuncia cinco envolvidos em atentado simulado contra ex-Prefeito de Taboão da Serra

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou cinco homens por envolvimento em um atentado simulado contra um ex-prefeito de Taboão da Serra, ocorrido às vésperas das eleições de 2024. A denúncia foi oferecida pelo promotor Juliano Atoji, que busca a condenação dos acusados.

De acordo com a denúncia, os cinco homens se reuniram a mando de pessoas ligadas ao grupo político do então prefeito e candidato à reeleição, com o objetivo de simular uma tentativa de homicídio político para alavancar a candidatura. Em troca, os acusados receberiam R$ 500 mil. Leia aqui sobre a investigação.

No dia e local combinados, os executores utilizaram um veículo com placas, chassi e motor adulterados para interceptar o carro do então prefeito e outras três pessoas. Os tiros foram disparados com um fuzil AK-47, que perfurou a blindagem do veículo e atingiu o político no braço esquerdo e perto da clavícula. Em seguida, os homens fugiram e incendiaram o carro utilizado no crime.

O promotor Juliano Atoji argumenta que os denunciados assumiram o risco de matar as quatro vítimas, e que as tentativas de homicídio foram qualificadas por recurso que dificultou a defesa das vítimas, emprego de armas de uso restrito e perigo comum.

Caso a Justiça acate os argumentos do Ministério Público, os três executores responderão por quatro tentativas de homicídios com dolo eventual, incêndio e adulteração de sinal identificador de veículo. Os dois intermediários podem ser processados pelas tentativas de homicídios, também com dolo eventual.