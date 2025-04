Carapicuíba celebra tradicional Festa de Santa Cruz na Aldeia de 1 a 4 de maio

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove a tradicional Festa de Santa Cruz, que entre os dias 1 e 4 de maio na histórica Praça da Aldeia. Com entrada gratuita, o evento celebra uma tradição de quase 300 anos na cidade, oferecendo uma rica programação que une manifestações artísticas da cultura popular brasileira e a religiosidade.

Este ano, a festa contará com atrações variadas que prometem agradar a toda a família. Destaques incluem apresentações da Orquestra de Viola, do grupo Batuca Aldeia e da tradicional Dança de Santa Cruz. Além disso, o público poderá apreciar manifestações como catira, maracatu e congada, entre outras apresentações de música e dança que celebram a diversidade cultural brasileira.

Os momentos de fé e tradição também terão espaço garantido, com a realização da procissão, o levantamento do mastro, a missa campal e a emocionante transmissão da Coroa. Uma novidade interessante na programação deste ano é um bate-papo cultural com representantes do Ministério da Cultura, agendado para domingo (4), proporcionando um espaço para debater as demandas do setor na cidade.

A festa começa na quinta-feira (1º) a partir das 15h com Orquestra de Viola e segue até domingo (4), com atividades começando às 11h no sábado e às 13h no domingo.

