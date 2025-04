Auxiliar de enfermagem é preso por estuprar paciente em coma no Hospital das Clínicas

Um auxiliar de enfermagem de 31 anos foi preso em flagrante, na madrugada deste domingo (27), acusado de estupro de vulnerável contra um paciente de 39 anos que estava internado em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas (HC), localizado na zona oeste de São Paulo.

O funcionário foi flagrado por colegas de trabalho enquanto fazia sexo oral no paciente, de acordo com informações do boletim de ocorrência. Um médico da unidade acionou a equipe de segurança do hospital, que, por sua vez, chamou a polícia imediatamente.

O auxiliar de enfermagem foi detido em flagrante e conduzido ao 14º Distrito Policial de Pinheiros, onde o caso foi registrado. A identidade dele não foi divulgada.

Em nota ao portal Visão Oeste, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) confirmou que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia. O processo, no entanto, tramita em segredo de justiça.

O Hospital das Clínicas informou, em nota ao G1, que o funcionário foi desligado “imediatamente, por justa causa, dos quadros da instituição”. A instituição afirmou ainda que “repudia veementemente o ocorrido e reafirma seu compromisso inegociável com a ética, a segurança e a dignidade humana”, garantindo que colaborará com as investigações e oferecerá suporte aos familiares do paciente.