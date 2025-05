Carapicuíba lança 1ª edição da Jogada de Ouro 60+ neste sábado (31)

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, realiza neste sábado, 31, a partir das 16h, a abertura oficial da 1ª edição da Jogada de Ouro 60+, os jogos municipais da melhor idade. O evento de lançamento será realizado no CEEAC Ayrton Senna, localizado na Avenida Antonio Faustino dos Santos, 98 – Cohab 5.

Após a abertura, as competições seguem um cronograma específico, começando no dia 1º de junho com atletismo às 8h, no Parque dos Paturis. No dia 2 de junho, será a vez do dominó, às 9h, na Quadra Francisco Pereira de Lacerda (Rua Nova Prata, 198 – Ariston). O mesmo local sediará as disputas de xadrez (9h) e dama (10h) no dia 3 de junho, e o vôlei adaptado no dia 4 de junho, às 10h.

A programação da Jogada de Ouro 60+ se encerra no dia 6 de junho, novamente no CEEAC Ayrton Senna, com dança de salão às 16h, seguida por um baile de encerramento a partir das 18h. A iniciativa visa valorizar e promover atividades para o público com 60 anos ou mais, e o convite é extensivo a toda a família para prestigiar o evento.