Jandira tem processo seletivo para operador de logística nesta quinta (29)

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza nesta quinta-feira, 29 de maio, um processo seletivo para a contratação de Operador de Logística I para a empresa Americanas. A seleção terá início às 9h.

As oportunidades são temporárias e abertas para candidatos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 60 anos, e que possuam ensino médio completo. Um diferencial importante é que não é exigida experiência prévia na função. O salário oferecido é de R$ 2.063, além de benefícios.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador, localizada na Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570, Vila Mercedes, próximo ao Supermercado Lopes, no horário indicado para participar do processo seletivo.