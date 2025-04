Carapicuíba realiza 1ª Conferência Municipal para debater desenvolvimento urbano

Carapicuíba sediará sua 1ª Conferência Municipal nos dias 24 e 25 de abril, um evento dedicado a debater o futuro do desenvolvimento urbano no município. Com o tema central “Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a conferência será das 17h às 21h30 no CEEAC Planalto.

O evento é parte da etapa municipal preparatória para a 6ª Conferência Nacional das Cidades e a 7ª Conferência Estadual das Cidades de São Paulo. O objetivo é reunir a sociedade civil, representantes do poder público e diversos segmentos sociais para discutir e propor políticas públicas que contribuam para uma Carapicuíba melhor para todos os seus habitantes.

A participação é gratuita, acessível e aberta a toda a população interessada em contribuir com o planejamento urbano da cidade. O local do evento será o CEEAC Planalto, situado na Estrada do Jacarandá, 2.871, no Jardim Planalto.

É fundamental que os interessados realizem o credenciamento prévio obrigatório através de inscrição online neste link. A participação da comunidade é considerada fundamental para a construção coletiva de uma cidade mais justa, inclusiva e sustentável.