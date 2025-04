“Fabricante” de armas para o crime é preso com arsenal adaptado de airsoft em Osasco

Um homem de 44 anos, suspeito de atuar como fornecedor de armas para o crime organizado, foi preso pela Polícia Civil em Osasco (SP). Segundo a polícia, ele utilizava uma estrutura montada com equipamentos de airsoft para produzir armamento funcional, que seria vendido a facções criminosas.

A prisão ocorreu na última quarta-feira (16), no bairro Quitaúna, após investigações conduzidas pela 1ª Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat). Os policiais civis receberam informações sobre a atuação do especialista em material bélico e conseguiram localizá-lo dentro de um carro estacionado em frente a um imóvel na região.

Ainda de acordo com a polícia, foram encontrados três revólveres dentro do veículo. Em uma busca na residência do suspeito, os agentes apreenderam uma quantidade maior de material ilícito: seis armas de airsoft que haviam sido modificadas para disparar munição calibre .38, além de outras pistolas, munições diversas, pólvora, espoletas e outros componentes usados na fabricação do armamento.

O homem foi detido e encaminhado à sede da 1ª Disccpat, vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), onde o caso foi registrado como comércio ilegal de arma de fogo e apreensão de objeto. Ele permanece preso à disposição da Justiça.