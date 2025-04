Carlos Alberto de Nóbrega receberá Título de Cidadão Cotiano em cerimônia no dia 15

Um dos maiores nomes do humor e da televisão brasileira, Carlos Alberto de Nóbrega, será oficialmente reconhecido como Cidadão Cotiano. A honraria será entregue em uma cerimônia especial na Câmara Municipal de Cotia, marcada para a próxima terça-feira, 15 de abril, às 10h.

A iniciativa partiu do vereador Alexandre Frota, que apresentou o Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2025 em fevereiro deste ano. O projeto, que visava conceder o título a Nóbrega “pelos relevantes serviços prestados à cultura e sociedade brasileira”, foi aprovado por unanimidade pelos 16 vereadores presentes na sessão do dia 25 de fevereiro de 2025, tornando-se o Decreto Legislativo Nº 1/2025, promulgado pelo presidente da Casa, Osmar Danilo da Silva.

Na justificativa do projeto, o vereador Alexandre Frota destacou a vasta e rica trajetória de Carlos Alberto de Nóbrega, nascido em Niterói (RJ) em 1936. Filho do também humorista Manuel de Nóbrega, Carlos Alberto iniciou sua carreira em 1954 e atuou como humorista, apresentador, roteirista, produtor, diretor, ator e escritor em diversas emissoras, como TV Paulista, TV Rio, RecordTV, TV Tupi, TV Globo, Rede Bandeirantes e, notavelmente, o SBT, onde comanda o icônico programa “A Praça é Nossa” desde 1987.

Frota ressaltou a importância de Nóbrega na criação e desenvolvimento de programas marcantes como “Família Trapo” e “Os Trapalhões”, além de herdar e dar continuidade ao legado de seu pai com “A Praça da Alegria”, transformada em “A Praça é Nossa”. “Carlos Alberto de Nóbrega tem importância ímpar na cultura nacional e desta forma é merecedor desta honraria ora proposta”, afirmou o vereador no documento.

A cerimônia de entrega do Título de Cidadão Cotiano e do diploma alusivo à honraria promete reunir autoridades, fãs e colegas para celebrar a carreira do “grande comunicador e humorista do Brasil”, consolidando seus laços com a cidade de Cotia.