Projeto de lei que prevê multa a quem “pegar rabeira” em Osasco avança na Câmara

Visando aumentar a segurança no trânsito e proteger vidas, especialmente de jovens ciclistas, o Plenário da Câmara Municipal de Osasco deu um passo importante ao aprovar, em primeira discussão, um projeto de lei que proíbe a prática conhecida como “pegar rabeira” em veículos na cidade. A votação ocorreu nesta terça-feira (8), durante a 17ª Sessão Ordinária.

A “rabeira”, uma cena comum em muitas áreas urbanas, principalmente nas periferias, consiste no ato de ciclistas, skatistas ou até motociclistas se agarrarem à traseira de veículos maiores, como ônibus e caminhões, para serem “rebocados”, aproveitando o embalo. Essa prática, no entanto, é extremamente perigosa e coloca em risco iminente a vida de quem a realiza, além de poder causar transtornos aos motoristas dos veículos de transporte coletivo ou de carga.

O Projeto de Lei 59/2023, de autoria da vereadora Elsa Oliveira (Podemos), busca coibir essa atividade em Osasco, com a aplicação de multa e a remoção da bicicleta, patins, etc. A proposta recebeu 18 votos favoráveis na primeira votação, demonstrando um consenso entre os parlamentares sobre a necessidade da medida.

Durante a sessão, a vereadora Elsa Oliveira defendeu a urgência da matéria. “É um assunto que a gente já devia ter discutido aqui em outras oportunidades, porque ele é urgente e necessário”, declarou, ressaltando a importância de ações efetivas para impedir a prática. A parlamentar lembrou um trágico incidente ocorrido no final de 2024, quando uma criança de apenas 10 anos perdeu a vida após “pegar rabeira” em um caminhão.

Elsa Oliveira também alertou para a influência negativa que vídeos circulando na Internet podem ter sobre crianças e adolescentes, incentivando-os a realizar a manobra perigosa. “A sociedade está clamando por ação e eu trouxe esse projeto para que a prática se torne ilegal e punível”, afirmou a vereadora, justificando a necessidade de uma legislação específica.

Como referência, as cidades vizinhas Barueri e Jandira já possuem uma lei municipal que proíbe e busca coibir a prática de “rabeira” em seu território. Com a aprovação em primeiro turno, o projeto segue agora para as próximas etapas legislativas na Câmara de Osasco. Depois, deve ser analisada pelo prefeito Gerson Pessoa (Podemos), para sanção ou veto.