Casa do Trabalhador de Jandira abre processo seletivo para jardineiro e auxiliar de limpeza

A Casa do Trabalhador de Jandira anuncia processo seletivo para as vagas de Jardineiro e Auxiliar de Limpeza, em parceria com a empresa IWS. A seleção ocorrerá nesta quarta-feira, 21 de maio, às 9h, na sede da Casa do Trabalhador.

Para a vaga de Jardineiro, os requisitos são: ser do sexo masculino, ter idade entre 25 e 50 anos, possuir experiência na função e Ensino Fundamental completo. A contratação é efetiva, com salário de R$ 1.634 mais benefícios.

Já para Auxiliar de Limpeza, podem se candidatar homens e mulheres com idade entre 22 e 58 anos, experiência comprovada e Ensino Fundamental. A vaga também é efetiva, oferecendo salário de R$ 1.717 mais benefícios.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador, localizada na Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570, Vila Mercedes (próximo ao Supermercado Lopes), na data e horário indicados.