Itaquá Mais Emprego: mais de 7 mil vagas disponíveis e seleções presenciais nesta semana

O programa Itaquá Mais Emprego está com mais de 7.000 oportunidades de trabalho disponíveis e promoverá novos processos seletivos presenciais ao longo desta semana. As vagas são destinadas a candidatos com, no mínimo, 18 anos de idade.

A agenda de seleções começou hoje. Já nesta quarta-feira (21), às 10h, haverá seletiva para os cargos de porteiro e auxiliar de limpeza. Para ambas as funções, é exigida experiência prévia.

Na quinta-feira (22), às 9h, a seleção será para a vaga de auxiliar de logística. Os candidatos precisam ter ensino fundamental completo, e não há necessidade de experiência anterior na função.

Encerrando a programação da semana, na sexta-feira (23), às 13h, as oportunidades serão para profissionais da construção civil. Haverá seleção para eletricista, encanador, servente de pedreiro e pedreiro. Todas essas vagas exigem experiência comprovada.

Como participar:

Os interessados em participar dos processos seletivos devem comparecer pessoalmente à sede do Itaquá Mais Emprego, localizada na Rua Dom Thomaz Frey, 89, no Centro de Itaquá.

É imprescindível apresentar RG, CPF, currículo impresso atualizado e levar uma caneta. O atendimento será realizado por ordem de chegada e com limite de senhas distribuídas.

Além das seleções presenciais, outras oportunidades de emprego podem ser consultadas no mural de vagas online do programa.