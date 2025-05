Casamento comunitário une 116 casais em Osasco neste sábado (31)

Neste sábado, 31 de maio, a cidade de Osasco promove a união de 116 casais na 22ª edição do Casamento Comunitário. A cerimônia, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura, acontecerá no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, localizado na Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18.

Dos 195 casais que se inscreveram para oficializar a união, 116 foram selecionados para participar do evento. O Fundo Social de Solidariedade garantirá aos noivos o par de alianças, buquê para as noivas e o bolo da celebração, além de toda a decoração do espaço. A cerimônia contará com um celebrante e a trilha sonora especial da Orquestra Sinfônica da Fito.

Os casais devem comparecer com suas vestimentas de casamento. As noivas terão à disposição serviços de penteado e maquiagem no local, enquanto os noivos também poderão arrumar o penteado. A sessão de embelezamento ocorrerá entre 6h e 8h. A cerimônia está programada para iniciar às 9h, com previsão de término por volta das 12h.

Entre os participantes, histórias de longas uniões se destacam. Geraldo Pereira Soares de Oliveira e Josefa Cecília de Souza Santos, juntos há 30 anos, decidiram oficializar o relacionamento. Da mesma forma, Antônio Aparecido Torres, de 65 anos, e dona Antônia, de 63, que estão juntos desde 1993 e construíram uma grande família com um filho da união, cinco de outros casamentos e 12 netos, também celebrarão seu matrimônio no evento.