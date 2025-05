Osasco e Cotia recebem projeto para apoiar catadores de recicláveis

Com o objetivo de fortalecer a cadeia da reciclagem e valorizar seus principais agentes, as cidades de Osasco e Cotia serão beneficiadas pelo projeto Catador Valorizado. A iniciativa, fruto de uma parceria entre a Fundação Banco do Brasil e a Cooper ViraLata, foi lançada oficialmente no último dia 6.

O projeto receberá um investimento de R$ 3 milhões da Fundação BB para ser aplicado em 18 meses, atendendo 117 catadores avulsos e cooperativas. Além de Osasco e Cotia, serão contemplados profissionais das zonas Oeste e Sul de São Paulo, Cananéia e Embu-Guaçu.

A ação ampliará a capacidade de reciclagem da Cooper ViraLata em cerca de 40%, o que representa um acréscimo de 5,2 toneladas de materiais por mês. Os participantes receberão treinamento para triagem, orientação sobre segurança do trabalho, carrinhos, equipamentos de proteção individual (EPIs), big bags e uniformes.

Os recursos também serão destinados à modernização da infraestrutura da cooperativa, com a aquisição de um caminhão, uma nova prensa com capacidade para 300 kg por hora, a construção de uma cisterna para reuso de água, a instalação de um sistema de energia solar e o desenvolvimento de uma horta comunitária.