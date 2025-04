CBF confirma: Palmeiras mandará clássicos contra Corinthians e São Paulo na Arena Barueri

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança de local para dois importantes clássicos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Atendendo a um pedido do clube, as partidas contra Corinthians e São Paulo serão realizadas na Arena Barueri.

A alteração, oficializada nesta quarta-feira (2), foi necessária devido à indisponibilidade do Allianz Parque, casa palmeirense, que receberá shows nas datas dos jogos. A CBF já atualizou a informação em seu site oficial, substituindo o Allianz Parque pela Arena Barueri como local dos confrontos.

As datas e horários originais dos clássicos foram mantidos. O Dérbi contra o Corinthians acontecerá no dia 12 de abril, um sábado, às 18h30 (de Brasília). Neste dia, o Allianz Parque será palco de um show do cantor Gilberto Gil. A impossibilidade de adiar o jogo para domingo se deu por questões de calendário e segurança: o rival São Paulo joga na quinta-feira anterior pela Libertadores e precisa atuar pelo Brasileirão no domingo (contra o Cruzeiro, no Morumbi), inviabilizando a realização de dois clássicos na capital no mesmo dia.

Já o Choque-Rei contra o São Paulo está marcado para o dia 11 de maio, um domingo, às 17h30 (de Brasília). Na data, a banda de rock System of a Down se apresentará no estádio do Palmeiras.

Esta será a segunda vez que o Palmeiras atuará na Arena Barueri em 2025. A única partida anterior no local neste ano foi pelo Campeonato Paulista, quando o Verdão foi derrotado de virada pelo Novorizontino por 2 a 1.