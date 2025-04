Polícia prende suspeito de atirar e matar arquiteto no Butantã; comparsa é procurado

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (4), um dos suspeitos de envolvimento na morte do arquiteto Jefferson Dias Aguiar, de 43 anos, ocorrida na última terça-feira (1º) no bairro Butantã, Zona Oeste de São Paulo. Hugo dos Santos Araújo, de 20 anos, apontado como o autor dos disparos que vitimaram o arquiteto, foi localizado e detido por equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

A prisão ocorreu após a Justiça de São Paulo determinar a detenção de Hugo e também de Kawã Felipe Celestino, de 20 anos, identificado como o condutor da motocicleta utilizada na fuga após o crime. Kawã permanece foragido e é procurado pelas autoridades.

Segundo as investigações, o crime, caracterizado como latrocínio (roubo seguido de morte), aconteceu após Jefferson reagir a uma tentativa de assalto. O arquiteto teria atropelado Hugo com seu veículo. Mesmo caído, o suspeito se levantou e efetuou disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em seguida, Hugo fugiu na garupa da moto pilotada por Kawã.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou a prisão de Hugo e informou que “a autoridade policial colherá seu depoimento e tomará as devidas medidas de Polícia Judiciária.” Consta que Hugo dos Santos Araújo já possui antecedentes criminais, tendo sido autuado duas vezes por roubo anteriormente.

Jefferson Dias Aguiar era arquiteto desde 2010, com passagens por diversas empresas da área, e havia se casado recentemente. A Polícia Civil segue com as investigações para localizar o segundo suspeito e esclarecer completamente as circunstâncias do crime.