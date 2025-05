Cerca de 900 atletas disputam Campeonato Paulista de Kickboxing em Osasco a partir desta sexta (2)

A cidade sediará, entre os dias 2 e 4 de maio, o 32º Campeonato Paulista de Kickboxing. As disputas acontecerão no Ginásio Geodésico – Centro Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva, localizado na Avenida Eucalipto, 281, na Cidade das Flores.

A programação oficial começa na sexta-feira (2) com a pesagem dos atletas, que ocorrerá em dois períodos: das 14h às 17h e das 18h às 21h. A cerimônia de abertura e o início das competições estão marcados para o sábado (3), a partir das 9h.

O evento promete movimentar a cidade, reunindo cerca de 900 atletas vindos de 20 municípios do estado de São Paulo. A delegação da casa, Osasco, estará fortemente representada com 87 atletas inscritos. A entrada para acompanhar as lutas será gratuita para o público em geral.

Considerado pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB) como o evento mais tradicional da modalidade no estado, o Campeonato Paulista também tem grande importância estratégica, pois servirá como seletiva oficial para a formação da equipe que representará São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2025 (Brasileirão).

A equipe de Osasco entra na competição com moral elevada e a meta de manter a hegemonia estadual. “Pela segunda vez, Osasco sedia o Paulista de Kickboxing. Fomos campeões estaduais em 2022, 2023 e 2024, e este ano vamos em busca do tetracampeonato”, afirmou Gerson Teófilo, técnico da equipe de Osasco e também da seleção brasileira.