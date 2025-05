Carapicuíba oferece curso gratuito de Prática de Banda para jovens

Jovens músicos de 9 a 17 anos que já tocam violão, guitarra, baixo, bateria, teclado ou cantam têm uma oportunidade imperdível para desenvolver suas habilidades em conjunto. A Escola Sonneto Music está oferecendo um Curso Gratuito de Prática de Banda, com o objetivo de formar grupos musicais e explorar um repertório variado, incluindo Folclore Brasileiro, MPB, Pop, Rock e Gospel.

O curso é destinado a crianças e adolescentes que já possuem conhecimentos básicos em seu instrumento ou no canto e desejam vivenciar a experiência de tocar em uma banda. As aulas acontecerão na sede da escola, localizada na Rua Itajubá, 523, Parque Santa Teresa no período de 5 de maio a 9 de junho.

Financiada pela Lei Aldir Blanc, a iniciativa é totalmente gratuita e tem apoio da Prefeitura de Carapicuíba. As vagas são limitadas e os interessados podem escolher entre dois horários disponíveis às segundas-feiras: das 10h às 11h ou das 15h30 às 16h30.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente online, através do formulário disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/15tcfpHXh4xWmVDTcxXZIk3T7aLT4-yB0eQlk-Xynrhs/edit.