Cia. Barbixas traz aclamado show ‘Improvável’ para Barueri

Barueri recebe nos dias 12 e 13 de abril (sábado e domingo) o fenômeno do humor “Improvável”, espetáculo de improvisação teatral da Cia. Barbixas. As apresentações serão no Teatro do Complexo Cultural Praça das Artes.

Criado e estrelado pelo trio Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna, “Improvável” está em cartaz há impressionantes 18 anos, consolidando-se como um dos maiores sucessos do gênero no Brasil. O formato é simples e genial: um mestre de cerimônias apresenta jogos de improviso, cujas regras e temas são definidos na hora, com base nas sugestões vindas diretamente da plateia. Os atores, então, criam cenas cômicas sem qualquer roteiro prévio.

O que torna cada sessão de “Improvável” verdadeiramente única é a participação do público e a presença de atores convidados a cada semana. Grandes nomes do humor nacional e internacional, como Fábio Porchat, Marco Luque, Rafinha Bastos e Marianna Armellini, já subiram ao palco com os Barbixas, adicionando ainda mais imprevisibilidade e diversão ao show.

O sucesso da Cia. Barbixas transcende os palcos. Seu canal no YouTube conta com mais de 3 milhões de inscritos e uma média de 14 milhões de acessos mensais, tendo figurado entre as 100 webséries mais vistas do mundo em 2010.

No sábado (12/4), as sessões serão às 18h30 e 21h. No domingo (12/04), às 18h. Os ingressos já estão à venda.

