Operação do Deic em Taboão e Embu das Artes prende membros de quadrilha que roubava no RJ

Uma operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo, realizada nesta quarta-feira (2), resultou na prisão de integrantes de uma organização criminosa especializada em roubos na cidade do Rio de Janeiro, com ações e prisões ocorrendo em Taboão da Serra e Embu das Artes, na Grande São Paulo, além da capital e de Campinas, no interior. Ao todo, cinco suspeitos foram detidos durante o cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão.

Em Taboão da Serra, um casal foi preso em um imóvel onde os policiais encontraram uma réplica de fuzil, diversos celulares, luvas, um relógio, anotações que indicam contabilidade do tráfico de drogas, porções de cocaína e R$ 875 em espécie. A prisão foi uma das principais ocorrências da operação na região metropolitana.

Na cidade vizinha, Embu das Artes, outro homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e “dry” (um derivado concentrado de maconha), além de dinheiro em espécie.

As investigações apontam que o grupo tinha base em São Paulo, mas realizava os roubos no Rio de Janeiro. Outra integrante do esquema foi detida em Heliópolis, na zona sul da capital paulista. Com ela, foram apreendidos três celulares e anotações com números e senhas de contas bancárias supostamente utilizadas para depositar valores roubados das vítimas.

Em Campinas, no interior do estado, os policiais prenderam uma mulher acusada de ceder sua conta bancária para receber os depósitos provenientes dos roubos cometidos pela organização criminosa.

A ação foi coordenada por policiais da 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) e contou com o apoio de equipes do Grupo de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), Grupo Especial de Reação (GER) e Serviço Aerotático (SAT), todos do Departamento de Operações Especiais Estratégicas (Dope).

Os presos e o material apreendido foram encaminhados ao Deic, onde as investigações prosseguem para identificar outros possíveis membros da quadrilha e esclarecer completamente a atuação do grupo.