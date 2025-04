CIESP e Sebrae realizam evento gratuito em Osasco sobre internacionalização para PMEs e startups

No dia 23 de abril, o CIESP Castelo (Centro das Indústrias do Estados de São Paulo), em parceria com o Sebrae e apoio da APEX Brasil, promoverá o evento presencial “Internacionalize e Expanda: Oportunidades Globais para Seu Negócio”.

O encontro gratuito visa apresentar estratégias, programas de apoio e conexões essenciais para empresas que buscam acessar novos mercados e iniciar ou ampliar suas operações internacionais.

A programação contará com a palestra “Exportar, Todos Podem”, ministrada por Marcos Sthal, consultor de Comércio Exterior do Sebrae com mais de 35 anos de experiência. Em seguida, um painel reunirá especialistas para discutir oportunidades específicas de internacionalização:

Marcela Miranda: Representando a Câmara de Comércio Sueco-Brasileira, com foco em sustentabilidade e ESG.

Daniella Leite: Diretora de Negócios da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, com experiência em promoção de investimentos.

Thiago Y. Matsumoto: Sócio da Atlantic Hub, especialista em expansão de negócios brasileiros a partir de Portugal.

O evento também incluirá a apresentação do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) pelo consultor do Sebrae-SP, Diego Souto, além de momentos dedicados a networking, como um welcome coffee inicial e uma sessão ao final da programação.

A iniciativa busca capacitar os empreendedores locais, mostrando que a internacionalização pode ser um caminho viável e estratégico para o crescimento, independentemente do porte da empresa.

Serviço: