Carapicuíba e Pirapora do Bom Jesus recebem equipamentos da Defesa Civil estadual

O Governo de São Paulo anunciou, nesta segunda-feira (14), um repasse de recursos que beneficiará diretamente as estruturas de Defesa Civil de Carapicuíba e Pirapora do Bom Jesus. Os municípios estão entre as 13 cidades paulistas que receberão novos veículos e equipamentos destinados a aprimorar a capacidade de resposta a eventos climáticos extremos e ocorrências como incêndios.

A entrega faz parte de um investimento total de R$ 2,2 milhões, viabilizado por meio de emendas parlamentares, focado especificamente no fortalecimento das defesas civis municipais. Carapicuíba e Pirapora do Bom Jesus receberão kits que incluem equipamentos essenciais como itens para combate a incêndios florestais, motosserras, geradores, rádios comunicadores, torres de iluminação, kits de sinalização e sopradores.

Segundo o governo estadual, a aquisição dos materiais foi definida com base nas necessidades apresentadas por cada município. O objetivo é aprimorar a infraestrutura local para prevenção e resposta a desastres, contribuindo significativamente para o controle e combate a focos de incêndio, especialmente através das brigadas municipais.