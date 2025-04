Cinema gratuito ao ar livre chega à Praça da Matriz de Cotia em maio

A cidade de Cotia se prepara para receber o projeto “Cinema para Todos” entre os dias 9 e 11 de maio. A iniciativa levará exibições gratuitas de filmes para a Praça da Matriz, com uma estrutura de cinema ao ar livre montada especialmente para o evento, proporcionando uma experiência cultural acessível à população.

Diariamente, às 19h, o público poderá conferir gratuitamente um longa-metragem de sucesso. A programação inclui:

Quinta-feira (9/5): Um Sonho Possível, drama inspirador sobre superação e apoio familiar no mundo do futebol americano.

Um Sonho Possível, drama inspirador sobre superação e apoio familiar no mundo do futebol americano. Sexta-feira (10/5): Robô Selvagem, animação que acompanha a jornada de um robô adaptando-se à vida selvagem em uma ilha desabitada.

Robô Selvagem, animação que acompanha a jornada de um robô adaptando-se à vida selvagem em uma ilha desabitada. Sábado (11/5): Minha Mãe é uma Peça, a popular comédia brasileira sobre a hilária e superprotetora Dona Hermínia e sua relação com os filhos.

Além dos longas, a programação contará com a exibição de curtas-metragens, como Baile de Miriti, O Urso do Farol e Deepest Dreams.

O “Cinema para Todos” em Cotia é patrocinado por Rehau Indústria, Golden Technology e Rede Integrada. Conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Cotia e da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer, e é realizado pela MCD Produções e pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, através do Programa de Ação Cultural (ProAC).