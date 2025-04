Barueri promove Caminhada Azul 2025 no Parque Dom José pela inclusão e conscientização

Barueri promove Caminhada Azul 2025 no Parque Dom José pela inclusão e...

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD), promove a Caminhada Azul 2025. O evento, que é gratuito e aberto a todos, será realizado no dia 26 de abril (sexta-feira), das 8h às 12h, no Parque Municipal Dom José, localizado na Rua Ângela Mirella, 500, Jardim Maria Tereza.

Com o lema “A Caminhada é Azul, mas é para todos!”, a iniciativa busca ir além da conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), tradicionalmente associado à cor azul (conforme Lei Municipal nº 3009 de 2023), abraçando a causa da inclusão de forma ampla, como simbolizado pelos ícones de diversas deficiências no material de divulgação.

O objetivo é criar um momento de união, celebração da diversidade e mobilização social para promover um mundo mais inclusivo, acessível e acolhedor para todas as pessoas. Os organizadores incentivam os participantes a vestirem a cor azul, como símbolo de apoio à causa, e a convidarem familiares e amigos para se juntarem a este ato de amor e conscientização.