Cinema inclusivo: Raposo Shopping exibirá “Minecraft” em sessão adaptada

O Raposo Shopping, situado às margens da rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo, exibirá uma sessão especial do filme “Um Filme Minecraft” adaptada para pessoas com distúrbios sensoriais no dia 16 de maio. A iniciativa faz parte do projeto “Sessão Azul” da rede Cinemark, que visa promover a inclusão de autistas e pessoas com outras condições sensoriais no cinema.

A sessão, que será exibida às 14h40 na sala 2, terá ambiente adaptado com som mais baixo, luzes parcialmente acesas e liberdade para o público se movimentar. Não haverá exibição de trailers ou propagandas, e profissionais treinados estarão presentes para garantir um ambiente acolhedor.

O filme exibido será a adaptação live-action do jogo Minecraft, dirigida por Jared Hess e com Jason Momoa e Jack Black no elenco. A trama acompanha quatro personagens transportados para o mundo do jogo que precisam encontrar o caminho de volta.

O Raposo Shopping também oferece estacionamento gratuito de segunda a sexta (exceto feriados), das 12h às 14h30, mediante consumo mínimo de R$ 35 na praça de alimentação.