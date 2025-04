Cotia oferece oficinas de circo gratuitas para crianças de 4 a 11 Anos

A secretaria de Cultura de Cotia está com inscrições abertas para uma série de Oficinas de Circo gratuitas destinadas a crianças com idade entre 4 e 11 anos. O projeto, aprovado pelo Edital 01/2024 da Política Nacional Aldir Blanc, busca democratizar o acesso à arte circense, proporcionando um local seguro de aprendizado e diversão.

Serão quatro encontros repletos de atividades, sempre aos sábados, começando no dia 26 de abril e seguindo até 17 de maio. As oficinas introduzirão os pequenos ao mundo do circo através de jogos lúdicos, acrobacias e malabarismo, estimulando a criatividade e a coordenação motora.

A programação acontecerá em dois locais distintos:

26 de abril: A primeira oficina será realizada no Parque Teresa Maia (Rua Santarém, 13 – Vila Santo António), integrada à programação da Caminhada Inclusiva de Cotia.

3, 10 e 17 de maio: Os três encontros seguintes ocorrerão no Instituto Ame (Rua dos Galdinos, 503 – Jardim Barbacena).

A iniciativa é uma coprodução com o Circo Desiko e conta com a experiência dos arte educadores Agustina Colombo, Cinthia Juliana Mareco e Simón Prada.

As famílias são convidadas a levar seus pequenos para aprender e se divertir nestes encontros circenses.