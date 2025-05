Cioste apresenta estudo inédito sobre adaptação climática com soluções para inundações e secas na região Oeste

Cioste apresenta estudo inédito sobre adaptação climática com soluções para inundações e...

O Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (CIOESTE) lançou oficialmente o estudo “Estratégias para Adaptação Climática”. Desenvolvido em parceria com o programa Euroclima+ da União Europeia e com apoio das consultorias internacionais Mayane (França) e DHI – Instituto Hidrológico da Dinamarca, o levantamento apresenta dados inéditos e soluções aplicáveis para os desafios climáticos enfrentados pelos municípios. O lançamento ocorreu na sede do consórcio, reunindo especialistas e técnicos municipais.

Financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento, o estudo é fruto de uma cooperação iniciada em 2021, coordenada pela Câmara Técnica de Meio Ambiente do CIOESTE. As análises focaram em três áreas-piloto: Jardim Mutinga (divisa Osasco/Barueri), Km 21 (divisa Osasco/Carapicuíba) e bairro do Guaçu (São Roque). A cidade de Córdoba, na Argentina, também foi contemplada pelo programa.

O secretário-geral do CIOESTE, Jorge Lapas, destacou o papel do consórcio na articulação de políticas conjuntas e na captação de recursos, incluindo os internacionais viabilizados pelo Euroclima+. O estudo entrega um conjunto de ferramentas, como plano de gerenciamento de risco por inundações, diagnóstico de vulnerabilidade de edifícios públicos, manual para Defesa Civil, análises de risco de seca e guias práticos de gestão hídrica.

Giovana Idalgo, coordenadora técnica do estudo, alertou que as mudanças climáticas são uma emergência atual, com o aquecimento global já superando a marca de 1,5ºC. Ela reforçou que o material serve como base para captação de recursos internacionais. Beatriz Sanches, chefe de gabinete de Osasco, ressaltou que o estudo é replicável em outros territórios e que há interesse em capacitar técnicos municipais para sua implementação.

O geólogo Felipe Rocha (Meio Ambiente de Osasco) enfatizou a importância de aproximar os municípios dos debates sobre gestão de águas urbanas e mudanças climáticas, destacando que o estudo oferece orientações claras para ação coordenada, inclusive após emergências. Efraim Silva (Urbanismo de São Roque) demonstrou a aplicabilidade das soluções ao relatar que conceitos do estudo já estão sendo usados em projetos do Programa Bairro Paulista em sua cidade, fora das áreas-piloto.

Patrícia Nunes (Defesa Civil de Carapicuíba) celebrou o acesso inédito a informações que fortalecem a prevenção, enquanto Gleyce Fernandes (Meio Ambiente de Araçariguama) abordou os desafios da seca, especialmente para cidades com captação própria de água.

Todo o material técnico do estudo, incluindo manuais, diagnósticos e resultados completos, está disponível gratuitamente no site do CIOESTE (https://cioeste.sp.gov.br/euroclima), acessível a gestores, técnicos, universidades e público em geral.