Ciclistas osasquenses sobem ao pódio em novas provas em São Paulo

Os ciclistas de Osasco demonstraram força e talento no último fim de semana de abril, conquistando pódios e resultados expressivos em diferentes competições de ciclismo de estrada e mountain bike realizadas no estado de São Paulo.

O palco principal foi Campos do Jordão (SP), que sediou, entre os dias 25 e 27 de abril, o Giro d’Itália Ride Like a Pro Brasil 2025. A prova, que busca replicar a experiência do famoso Giro italiano em um formato acessível para ciclistas amadores, viu os atletas osasquenses brilharem. O destaque foi André Almeida, que se sagrou campeão na categoria Elite no percurso de 85 km.

Ainda no Giro Ride Like a Pro, Deric Fagner Nery de Souza também teve um desempenho notável, conquistando o 2º lugar geral no circuito de 85 km e o 2º lugar em sua categoria, a Sub-23. No percurso longo de 96 km, Fernando Santos finalizou em 11º lugar em sua divisão e alcançou a 25ª posição na classificação geral. Representando as mulheres na mesma distância, Juliana Silva garantiu um lugar no pódio com o 3º lugar. Completando os bons resultados na estrada, Vinicius Araújo Rossi competiu na categoria Sub-30 e conquistou o 3º lugar.

O sucesso osasquense não se limitou ao ciclismo de estrada. No domingo, 27 de abril, em Biritiba Mirim (SP), o ciclista Abel Jessé da Costa participou do Campeonato Desafio MTB Adventure, finalizando a prova na 8ª posição na competitiva categoria Elite Pró.

No mesmo fim de semana, na cidade de Piedade, interior paulista, Hugo Rodrigues disputou a prova Tempermax MTB. O atleta competiu na Categoria Pró/Sub-25 e subiu ao lugar mais alto do pódio, sagrando-se campeão em sua categoria. Além do título, ele também alcançou o 10º lugar na classificação geral da prova.