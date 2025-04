Circo Charanga tem apresentação gratuita em Cotia nesta quarta-feira (16)

O grupo La Minima Circo apresentará o espetáculo “Circo Charanga” em Cotia, com uma sessão única marcada para esta quarta-feira (16), às 13h30. O evento acontecerá no Auditório Norton Severo Batista do Colégio Rio Branco Granja Viana, localizado na Rodovia Raposo Tavares, 7.200, Km 24.

Descrito como uma homenagem à palhaçaria de picadeiro e à tradição dos circos de lona, o espetáculo conta com três palhaços que montam uma pequena lona e apresentam um show de variedades. A performance inclui as tradicionais marchas circenses (charangas), desafios, reprises, números de habilidade e música excêntrica, seguindo os moldes dos circos clássicos.

A entrada para o “Circo Charanga” é gratuita e a classificação etária é livre, permitindo a participação de toda a família. Além disso, a apresentação contará com acessibilidade em LIBRAS.

Esta iniciativa cultural conta com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), viabilizado pelo Edital 01/2024 – Fomento à Cultura, e da Secretaria de Cultura de Cotia. O Colégio Rio Branco e o Centro de Educação para Surdos também apoiam o evento, que tem realização da FNAS, Ministério da Cultura e Governo Federal.