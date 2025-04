Prefeitura de Santana de Parnaíba anuncia obra de ligação entre New Ville e Centro Administrativo

A Prefeitura de Santana de Parnaíba anunciou que iniciará, em menos de 30 dias, uma nova obra viária com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana na cidade. O projeto criará uma ligação direta entre o condomínio New Ville e o Centro Administrativo Bandeirantes.

A nova via terá 740 metros de extensão e contará com pista em ambos os sentidos, além de uma ciclovia central. Ela conectará a Estrada Sítio de Baixo, a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes e a Estrada Ecoturística do Suru. A previsão informada pela administração municipal é que a obra seja concluída em 30 dias após o seu início.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa trará mais agilidade no deslocamento diário de centenas de moradores, melhorando a fluidez do trânsito local. Além dos benefícios para a mobilidade, a gestão municipal destaca que a obra também visa gerar empregos, valorizar as propriedades na região e reforçar o compromisso com a qualidade de vida da população parnaibana.